Пропавшую в День всех влюбленных 17-летнюю петербурженку нашли в Москве

Её удалось найти только 2 апреля.

Следователи нашли пропавшую 17-летнюю жительницу Петербурга. Она ушла из своего дома в Пушкинском районе ещё 14 февраля. С того дня о её местоположении ничего не было известно. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на СК СКР по Петербургу.

Следователи вместе с полицейскими проводили оперативно-розыскные мероприятия. Беглянку удалось найти 2 апреля в Москве. Её уже везут в Петербург к родителям.

Ранее на болоте в Ленобласти нашли скелет пропавшего в Петербурге студента-медика.

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