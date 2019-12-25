В Москве начались съемки нового фильма Данилы Козловского "Карамора"

Премьера запланирована на 2021 год.

В Москве стартовали съемки нового фильма Данилы Козловского "Карамора". Они продлятся до конца текущего года и пройдут в разных локациях, которые пока держатся в секрете. Об этом сообщает kinobusiness.com.

Авторы картины заявили, что создают новую вселенную, где самый искушенный зритель найдет для себя что-то интересное. Сюжет охватит и пронзительную историю любви, и зрелищные приключения, в фильме будет ирония и фантастические персонажи.

По словам Козловского, "Карамора" – это самый сложный и амбициозный проект студии DK Entertainment ("Тренер", "Чернобыль"). Действие в фильме развернется в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. При столкновении с представителями тайной организации молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную. Теперь он готов на все, чтобы отомстить. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

В ролях: Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков и другие актеры. Премьера запланирована на 2021 год.

Ранее напарница Гарика Харламова рассказала об интимной сцене с его участием.

Фото: Instagram / danilakozlovsky