В Москве начались съемки фильма Серебренникова "Петровы в гриппе"

Главные роли в картине исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Сюжет кинокартины основан на книге екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кинокомпании Hype Film.

Роман Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" стал настоящей сенсацией последних лет и победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России.

В центре сюжета обычная семья с обычной фамилией Петровы. Он – автослесарь, она – библиотекарь, и у них есть сын. Повседневная реальность меняется, когда семья заболевает гриппом. Автомеханик, грезящий фантастикой, рисует комиксы и постоянно сталкивается со странным человеком, который преследует его, как демон-искуситель. Мать семейства в свободное время убивает мужчин, обидевших других женщин. А Петров-младший, кажется, и вовсе неживой.

Оригинальный сценарий для фильма написал Кирилл Серебренников. Оператором-постановщиком стал Владислав Опельянц. Главные роли исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Съемками фильма занимается Россия совместно с Францией, Германией и Швейцарией. Премьера запланирована на 2020 год.

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Фото: Telegram / Только никому…