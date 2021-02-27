Анастасия Ракова рассказала, кто может стать волонтером для испытания препарата.

В Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины "Спутник лайт". Об этом журналистам сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чиновница уточнила, что в дальнейшем препарат планируется комбинировать с двухкомпонентной вакциной "Спутник V".

Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек. Анастасия Ракова, замглавы мэра Москвы

По данным специалиста, волонтером может стать любой совершеннолетний житель без медицинских противопоказаний. В списке исключений: люди, переболевшие коронавирусом, уже привившиеся вакциной от коронавирус или любой другой прививкой, сделанной за последний месяц. Также для роли добровольца не подойдут люди, болеющие ОРВИ последние две недели, имеющие тяжелые аллергические реакции на лекарства или вакцины, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями беременные и кормящие грудью.

"Спутник Лайт" хотят использовать для ревакцинации.

Видео: YT / Новости на Первом Канале