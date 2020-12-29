Спрос на вакцину в Москве будет полностью удовлетворён, заявила Ракова.

Власти Москвы сообщили о возможности привить от COVID-19 всех желающих. С заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, законодательство не ограничивает возможность для вакцинации людей старше 60 лет.

Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет. Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития

Она отметила, что спрос на вакцину в Москве будет полностью удовлетворён.

Ранее власти заявили об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в Москве.

Видео: YT / Россия 24