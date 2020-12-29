Пять стационаров вернулись к плановой работе.

Власти заявили об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в Москве. Об этом пишет ТАСС.

С заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что в стране снижается количество госпитализированных больных. Благодаря этому ещё пять стационаров вернулись к плановой работе, 2,2 тысячи коек для коронавирусных больных удалось высвободить.

Ранее Собянин отменил часть ограничений в Москве. Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. В последние дни количество госпитализаций уменьшилось на тысячу, новые случаи COVID-19 не превышают двух-трёх тысяч. Половина коек в ковидных стационарах свободна, подчеркнул градоначальник.

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