Анастасия Ракова объяснила, что сейчас врачи проверяют одну гипотезу.

"Спутник Лайт" хотят использовать для ревакцинации. Об этом журналистам Первого канала сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чиновница отметила, что для начала препарат должен пройти ряд исследований.

Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител Анастасия Ракова, замглавы Сергея Собянина

Чиновница объяснила, что если гипотеза медиков подтвердится, то "Спутник Лайт" можно будет использовать для тех, кто переболел инфекцией, когда у них снизится уровень антител, а также граждан, которые были ранее вакцинированы "Спутник V".

Напомним, что вакцин "Спутник Лайт" представляет из себя первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". Они идентичны по составу.

Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт".

Фото: YouTube/Россия-24