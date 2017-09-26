В Москве иномарка сбила лося

В сети появилось видео с места происшествия.

Сегодня утром, 26 сентября, на востоке Москвы произошло необычное ДТП. Водитель иномарки сбил лося в районе Новоухтомского шоссе, недалеко от Выхино.

Канал "360" опубликовал видео от очевидца с места происшествия. Сбитый лось лежит на обочине дороги, на дороге из-за чп образовалась пробка. Сообщается, что лось погиб, до приезда ветеринаров. Водитель автомобиля "Шевроле" не пострадал. Только автомобиль получил механические повреждения.

В настоящее время ГИБДД устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, Piter.TV рассказывал об убитом медведе на Сахалине.

Видео: 360