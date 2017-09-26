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На Сахалине застрелили медведя, который вышел к людям

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Медведя застрелили сотрудники полиции, волоком оттащили в лес и закопали.

Макаров - районный город на Сахалине с населением около 7 тысяч человек. В воскресенье, 24 сентября, в центре городка появился молодой медведь, который, по словам местных жителей, начал вести себя агрессивно, кидался на собак.

Жители сообщили в полицию. Обычно в таких случаях сообщают в лесничество, но сотрудники полиции не смогли дозвониться до них, и приняли решение застрелить медведя. Жителей города возмутило, как сотрудники полиции поступили дальше с телом убитого медведя. Они прицепили убитого медведя к квадроциклу и волоком протащили через весь город, а затем вывезли в лес и закопали.  

Напомним, Piter.TV сообщал о сбитом насмерть лосе на востоке Москвы сегодня утром, 26 сентября.

Видео: YouTube/chp sakhalin

Теги: видио , медведь , новости регионов , сахалин , убили медведя
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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