На Сахалине застрелили медведя, который вышел к людям

Медведя застрелили сотрудники полиции, волоком оттащили в лес и закопали.

Макаров - районный город на Сахалине с населением около 7 тысяч человек. В воскресенье, 24 сентября, в центре городка появился молодой медведь, который, по словам местных жителей, начал вести себя агрессивно, кидался на собак.

Жители сообщили в полицию. Обычно в таких случаях сообщают в лесничество, но сотрудники полиции не смогли дозвониться до них, и приняли решение застрелить медведя. Жителей города возмутило, как сотрудники полиции поступили дальше с телом убитого медведя. Они прицепили убитого медведя к квадроциклу и волоком протащили через весь город, а затем вывезли в лес и закопали.

Напомним, Piter.TV сообщал о сбитом насмерть лосе на востоке Москвы сегодня утром, 26 сентября.

Видео: YouTube/chp sakhalin