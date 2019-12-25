В Петербурге и Москве вырос спрос на автомобили

Из опрошенных 91,9% считают, что в собственном автомобиле куда ниже риск заразиться коронавирусом.

Согласно опросу, проведенному порталом "Авто.ру" среди жителей Москвы и Петербурга, число желающих купить автомобиль в период пандемии увеличилось на 10%.

Из опрошенных 91,9% считают, что в собственном автомобиле куда ниже риск заразиться коронавирусом. Также 84,4% респондентов отметили, что именно по этой причине хотят приобрести собственный автомобиль.

При этом наибольший страх у жителей двух столиц вызывает метрополитен. Петербуржцы и москвичи (38,7%) поставили метро минимальный балл за безопасность.

Российские дилеры ощущают дефицит новых автомобилей.

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