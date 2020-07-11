Российские дилеры ощущают дефицит новых автомобилей

В июне спрос на автомобили был больше, чем в апреле и мае вместе взятых.

После смягчения ограничительных мер в России резко вырос спрос на автомобили, из-за чего у дилеров возник дефицит самых ходовых моделей и комплектаций, пишет автомобильный журнал Car.ru.

С проблемами нехватки авто столкнулись продавцы Kia, у которых заметен дефицит автомобилей Sorento, Cerato, Seltos и Rio X-line. Проблема также затронула более дорогие машины: BMW 3-серии и X4, Audi Q5 и внедорожники Mercedes-Benz.

Предполагается, что дефицит удастся преодолеть осенью, когда производители нарастят производство и смогут обеспечивать рынок продукцией.

Видео: YouTube / Семён Авточайник