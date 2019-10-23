Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом

Что случилось с Малышевой
В Москве госпитализировали известную телеведущую Елену Малышеву. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.
Малышева записала видео из машины скорой помощи и больницы и рассказала, что с ней произошло. Телеведущая пожаловалась, что у нее произошел резкий скачок давления, которое впервые поднялось до показателей 200 на 130.
"Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз", - написала Малышева в блоге.
Телеведущую доставили в Боткинскую больницу и взяли все необходимые анализы. Утром она сообщила о нормализации давления и идеальных результатах анализа. "Все сосуды без единой бляшки. Идеал", - порадовалась Малышева.
Что делать при повышении давления
Пока знаменитость везли в больницу, она рассказала, что нужно делать в случае резкого повышения давления. В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. Затем открыть входную дверь, чтобы врачи могли войти в квартиру, если вы потеряете сознание. Дальше, по словам телеведущей, стоит принять Капотен – безопасный препарат, который медленно снижает давление, и лечь. Если врачи скорой помощи предлагают госпитализацию, не отказывайтесь от нее.
Обязательные анализы при гипертоническом кризе:
- биохимический анализ крови;
- анализ мочи;
- тесты: ЭКГ, эхокардиография;
- если что-то не так с почками (покажет анализ мочи), нужно будет сделать УЗИ почек.
Ранее Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги.
Видео: Instagram / malysheva.live
Обсуждение ( 1 )
в дурку её везти надо. там она хоть среди своих будет.