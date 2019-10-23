Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом

Телеведущая рассказала, что нужно делать при резком повышении давления.

Что случилось с Малышевой

В Москве госпитализировали известную телеведущую Елену Малышеву. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.

Малышева записала видео из машины скорой помощи и больницы и рассказала, что с ней произошло. Телеведущая пожаловалась, что у нее произошел резкий скачок давления, которое впервые поднялось до показателей 200 на 130.

"Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз", - написала Малышева в блоге.

Телеведущую доставили в Боткинскую больницу и взяли все необходимые анализы. Утром она сообщила о нормализации давления и идеальных результатах анализа. "Все сосуды без единой бляшки. Идеал", - порадовалась Малышева.

Что делать при повышении давления

Пока знаменитость везли в больницу, она рассказала, что нужно делать в случае резкого повышения давления. В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. Затем открыть входную дверь, чтобы врачи могли войти в квартиру, если вы потеряете сознание. Дальше, по словам телеведущей, стоит принять Капотен – безопасный препарат, который медленно снижает давление, и лечь. Если врачи скорой помощи предлагают госпитализацию, не отказывайтесь от нее.

Обязательные анализы при гипертоническом кризе:

- биохимический анализ крови;

- анализ мочи;

- тесты: ЭКГ, эхокардиография;

- если что-то не так с почками (покажет анализ мочи), нужно будет сделать УЗИ почек.

Ранее Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги.

Видео: Instagram / malysheva.live