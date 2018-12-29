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Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата

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Полиция уже начала проверку.

Еще в начале текущей рабочей недели два известных блогера - Давид Манукян и Карина Лазарьянц решили хайпануть. Они перекрыли три полосы движения на Новом Арбате, чтобы снять новый совместный клип. Об этом сообщают российские СМИ.

На кадрах видно, что все договариваются о том, что если в скором времени появятся сотрудники ДПС, то всем нужно выбежать из машин и разбежаться по сторонам. В клипе задействованы машины класса "Люкс" - Mercedes и Porshe. Другие машины активно сигналят, так как эти съемки мешают проезду

На данный момент полиция уже начала проверку инцидента. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников данного инцидента.

 Фото, видео: Instagram/ @Bssjl-elaqr

 

Теги: блогеры, давид манукян, карина лазарьянц, новый арбат
Категории: Лента новостей, Новости России,

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