Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата

Полиция уже начала проверку.

Еще в начале текущей рабочей недели два известных блогера - Давид Манукян и Карина Лазарьянц решили хайпануть. Они перекрыли три полосы движения на Новом Арбате, чтобы снять новый совместный клип. Об этом сообщают российские СМИ.

На кадрах видно, что все договариваются о том, что если в скором времени появятся сотрудники ДПС, то всем нужно выбежать из машин и разбежаться по сторонам. В клипе задействованы машины класса "Люкс" - Mercedes и Porshe. Другие машины активно сигналят, так как эти съемки мешают проезду

На данный момент полиция уже начала проверку инцидента. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников данного инцидента.

Фото, видео: Instagram/ @Bssjl-elaqr