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В Москве байкер сбил ребенка на самокате
Сегодня, 16:00
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MShaffter

В Москве байкер сбил ребенка на самокате

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После столкновения с ребенком мотоцикл протаранил 2 автомобиля.

Сегодня днем, 25 сентября, на севере Москвы мотоциклист сбил ребенка.

Авария произошла на Коровинском шоссе в начале 12го. Мотоциклист сбил 10-летнего мальчика на самокате, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После столкновения с ребенком мотоцикл врезался в 2 легковушки.

В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. Он находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает "Лайф". Мотоциклист также госпитализирован в больницу.

Сегодня ранее:Видео момента ДТП: Под Калугой разбилась насмерть молодая пара на мотоцикле

Фото: Дептранс Оперативно

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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