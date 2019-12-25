В Москве байкер сбил ребенка на самокате

После столкновения с ребенком мотоцикл протаранил 2 автомобиля.

Сегодня днем, 25 сентября, на севере Москвы мотоциклист сбил ребенка.

Авария произошла на Коровинском шоссе в начале 12го. Мотоциклист сбил 10-летнего мальчика на самокате, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После столкновения с ребенком мотоцикл врезался в 2 легковушки.

В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. Он находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает "Лайф". Мотоциклист также госпитализирован в больницу.

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Фото: Дептранс Оперативно