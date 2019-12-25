В Москве арендодатель захватил восковые фигуры петербургского музея

Реквизит, который стоит около 60 миллионов рублей, грозятся продать.

Реквизит петербургского музея восковых фигур взяли "в заложники" в центре столицы, сообщили в 78.ru.

Отмечается, что реквизит оценивается в 60 миллионов рублей. В числе фигур оказались Наполеон, Сталин, царская семья, Брежнев, Пушкин и другие.

Так как из-за пандемии музей прекратил работу, арендную плату выставочного пространства на Арбате платить было нечем: долг рос с каждым месяцем. Арендодатель сменил замки и грозится продать фигуры в счет погашения задолженности. За период ограничений долг составил около 750 тысяч рублей. Отмечается, что в договоре между сторонами, согласно которому постановление правительства может приостановись отношения между сторонами и привести к обсуждению дальнейшей оплаты. Однако обсудить вопрос не вышло: арендодатель не идет на контакт.

Владельцы фигур обратятся в полицию.

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Фото: 78.ru.