Детеныш весит уже 700 граммов.

В Московском зоопарке вылупился птенец кудрявого пеликана. Об этом рассказали представители пресс-службы столичного зоопарка. Известно, что новый постоялец появился на свет в 2021 году

Первое пополнение в этом году - у нас появился птенец кудрявого пеликана, который вылупился 3 января. Сейчас он уже подрос, опушился и с любопытством разглядывает все вокруг. Ощупывает гнездо, родителей и все, что подается под его уже достаточно крепкий клювик пресс-служба Московского зоопарка

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сотрудники учреждения смогли добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов. Птицы могут самостоятельно вить себе гнезда, в которых потом высиживают яйца, а затем - выкармливают птенцов.

Напомним, что птенцы пеликанов при рождении весят порядка 100 граммов. В настоящее время детеныш весит около 700 граммов, он активно растет. Уже сейчас малыш способен самостоятельно проглотить небольшую рыбу, однако по-прежнему предпочитает питаться переваренной пищей, которую ему дают родители.

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