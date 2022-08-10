В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов

Малыши появились на свет в июне.

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка вылупились птенцы полярных сов. Трое птенцов появились в июне. В пресс-службе уточнили, что данный вид птиц откладывают яйца с временным промежутком, поэтому малыши появились на свет не в один день. Сейчас детеныши покрыты детским пушком серого цвета. Этот окрас позволяет совам быть менее заметными. Позже у них начнут отрастать белые перья. В этот момент совята начнут летать.

Старший - 20 июня, средний - 23 июня и самый младший - еще через три дня. пресс-служба зоопарка

В настоящее время совята проживают вместе с родителями. Они просят еду при помощи писка, а засыпают - распластавшись на земле.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo