В Московском зоопарке у джейранов появилось потомство

Эти парнокопытные занесены в Международную Красную книгу.

В Московском зоопарке появились три детеныша джейранов (парнокопытные из рода газелей). Этот вид занесен в Международную Красную книгу. Соответствующей информацией поделились представители столичного учреждения, расположенного в центре воспроизводства редких под Волоколамском. Генеральный директор Светлана Акулова объяснила, что джейраны - нечастые обитатели неволи, так как они относятся к пустынным животным и непросты в содержании. Однако в 2023 году сразу две самки получили потомство. Одна газель родила самочку, другая - самца. К текущему моменту малыши питаются материнским молоком, но пробуют свежую траву, специальный комбикорм, тыкву, яблоки и ветки.

В дикой природе насчитывается всего около 50 тыс. взрослых особей, причем поголовье продолжает снижаться. За сохранение этого вида газелей борются разные зоопарки. Сейчас в центре воспроизводства редких животных создается резервная популяция. пресс-служба зоопарка

Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных содержатся 12 джейранов. Группа состоит из нескольких самок, главного самца, а также молодых самцов из предыдущих пометов. Малыши располагаются вместе с мамами в отдельном вольере. Сейчас они уже начинают подпускать людей ближе и не убегают. При опасности самки сначала фыркают, после чего бьют копытцем, а затем уводят потомство вглубь вольера.

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Фото и видео: Московский зоопарк