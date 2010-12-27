В Московском зоопарке впервые родился ягненок редкого голубого барана

Он занесен в Красную книгу.

В Московском зоопарке родился ягненок редкого голубого барана. Об этом сообщили на Официальном сайте мэра Москвы.

Когда он подрастет, он может отправиться в один из ведущих европейских или российских зоопарков. Это первый детеныш голубого барана, который родился в Московском зоопарке. Вообще эти животные занесены в Красную книгу.

Голубые бараны в коллекциях европейских и российских зоопарков встречаются довольно редко. Мы гордимся тем, что нам удалось создать пару, которая размножается. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка

Детеныш имеет мужской пол и ему всего около двух недель, весит он полтора килограмма. Сейчас он ест только материнское молоко, а через месяц ему дадут попробовать твердую пищу (комбикорм, сено, ивовые ветки).

В Петербурге около метро "Девяткино" ночью бегали лоси.

Фото: сайт мэра Москвы