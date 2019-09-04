В Московском зоопарке родился ячонок

В столице произошло очередное пополнение

В Московском зоопарке родился малыш яка, для его матери это были первые роды. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделились генеральный директор российского столичного зоосада Светлана Акулова. Сотрудница отметила, что отца малыша пришлось временно отсадить из вольера, так как он едва не поднял яка на рога и проявлял к нему чрезмерный интерес. В настоящее время животные могут общаться через перегородку.

У нас родился ячонок, мама первородка, два-три часа не понимала, что нужно пустить к молоку малыша, но потом подпустила. Светлана Акулова, гендиректор зоопарка

Ленинградский зоопарк показал самку андского кондора Еву.

Фото и видео: Telegram /Светлана Акулова