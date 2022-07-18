Ленинградский зоопарк показал самку андского кондора Еву

Этих птиц принято считать "санитарами": поедая падаль, они очищают местность и предотвращают распространение инфекций.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 20 июня показали самку андского кондора Еву.

Этих птиц принято считать "санитарами": поедая падаль, они очищают местность и предотвращают распространение инфекций. Однако иногда нападают на ослабленных или новорожденных животных.

Кондоры – очень терпеливые птицы, могут сутками обходиться без воды. А в поисках пропитания способны парить в воздухе в течение нескольких часов без остановки. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

У андских кондоров, в отличие от большинства хищных птиц, нет длинных острых когтей. Именно поэтому они поедают пищу прямо на месте, не перенося ее.

Ранее черные макаки из Ленинградского зоопарка получили новую неустойчивую кормушку.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка