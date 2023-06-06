Пол маленьких лемуров определят позже.

В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

В публикации зоопарка отмечается, что детеныши родились в конце марта. Большую часть времени они проводят на спинах матерей. В учреждении добавили, что такой период длится в среднем пять-семь месяцев. Пол маленьких лемуров определят позже.

Также отмечается, что детеныши питаются молоком матери, но постепенно переходят на пищу для взрослых животных.

Ранее мы сообщали, что найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес.

Видео: Telegram / Московский зоопарк