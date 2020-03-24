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Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес

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Он весил примерно 3,5 кг при норме в 15.

Найденного собакой сотрудника Иркутской зоогалереи медвежонка выпустят в лес. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Медвежонок был обнаружен возле поселка Малое Голоустное. По оценке специалистов, зверю около трех месяцев. Он весил примерно 3,5 кг при норме в 15. В зоогалереи выразили надежду, что время для реабилитации не упущено, и медвежонок сможет приспособиться к жизни в дикой природе.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке родился карликовый козленок.

Видео: Telegram / Иркутская Зоогалерея

Теги: иркутская зоогалерея, лес, медвежонок, собака
Категории: Лента новостей, Новости России,

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