Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес

Найденного собакой сотрудника Иркутской зоогалереи медвежонка выпустят в лес. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
Медвежонок был обнаружен возле поселка Малое Голоустное. По оценке специалистов, зверю около трех месяцев. Он весил примерно 3,5 кг при норме в 15. В зоогалереи выразили надежду, что время для реабилитации не упущено, и медвежонок сможет приспособиться к жизни в дикой природе.
Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке родился карликовый козленок.
Видео: Telegram / Иркутская Зоогалерея
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