Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес

Он весил примерно 3,5 кг при норме в 15.

Найденного собакой сотрудника Иркутской зоогалереи медвежонка выпустят в лес. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Медвежонок был обнаружен возле поселка Малое Голоустное. По оценке специалистов, зверю около трех месяцев. Он весил примерно 3,5 кг при норме в 15. В зоогалереи выразили надежду, что время для реабилитации не упущено, и медвежонок сможет приспособиться к жизни в дикой природе.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке родился карликовый козленок.

Видео: Telegram / Иркутская Зоогалерея