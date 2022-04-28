Малыши чувствуют себя хорошо.

В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта. Соответствующее заявление сделали сотрудники столичного учреждения. В пресс-службе добавили, что недавно родились еще трое пингвинят. Все птенцы чувствуют себя хорошо. Каждый малыш весит более трех килограммов.

Спустя несколько недель нас осчастливили еще двое пингвинят. Мама Умка и папа Нокс – молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй – 14-го. пресс-служба Московского зоопарка

В настоящее время птенцы все еще покрыты детским пухом. Он начнет меняться на основное перо через две недели. После этого пингвины смогут заходить в воду. на текущий момент у новосельцев нет кличек, так как сотрудники пока что присматриваются к их характерам.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo