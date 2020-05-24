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В Московском зоопарке началась новогодняя акция по сбору нераспроданных елок

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Сбор продлится до 10 января.

В Московском зоопарке началась новогодняя акция по сбору нераспроданных елок. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что сбор коснется не только елок, но также сосен и пихт. Эти деревья украсят вольеры обитателей зоопарка. Передать их в дар могут только компании. Прием новогодних деревьев продлится до 10 января.

Также в пресс-службе зоопарка отметили, что от частных лиц деревья не принимаются, поскольку ели, которые украшали дома, могут быть опасны для животных.

Ранее мы сообщали, что в "Севкабель Порту" можно увидеть футуристическую елку из лайков.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Теги: акция, елки, московский зоопарк, сбор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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