Сбор продлится до 10 января.

В Московском зоопарке началась новогодняя акция по сбору нераспроданных елок. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что сбор коснется не только елок, но также сосен и пихт. Эти деревья украсят вольеры обитателей зоопарка. Передать их в дар могут только компании. Прием новогодних деревьев продлится до 10 января.

Также в пресс-службе зоопарка отметили, что от частных лиц деревья не принимаются, поскольку ели, которые украшали дома, могут быть опасны для животных.

Ранее мы сообщали, что в "Севкабель Порту" можно увидеть футуристическую елку из лайков.

Видео: Telegram / Московский зоопарк