В Московском зоопарке началась новогодняя акция по сбору нераспроданных елок. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Отмечается, что сбор коснется не только елок, но также сосен и пихт. Эти деревья украсят вольеры обитателей зоопарка. Передать их в дар могут только компании. Прием новогодних деревьев продлится до 10 января.
Также в пресс-службе зоопарка отметили, что от частных лиц деревья не принимаются, поскольку ели, которые украшали дома, могут быть опасны для животных.
Ранее мы сообщали, что в "Севкабель Порту" можно увидеть футуристическую елку из лайков.
Видео: Telegram / Московский зоопарк
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