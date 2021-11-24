В Московском районе появится площадка для выгула собак

Проект предусматривает также обустройство сквера.

На улице Орджоникидзе, 50, благоустроят площадку для выгула и дрессировки собак. В пресс-службе администрации Московского района отметили, что об ее установке попросили жители.

По словам заместителя главы администрации Евгения Цырулева, найти подходящее место не так просто, так как существуют нормативы, в которых прописана удаленность площадки от жилых домов. Проект планируют реализовать в этом году.

Помимо кинологической площадки с грунтово-песчаным покрытием будет благоустроен сквер. В нем появятся новые дорожки из тротуарной плитки, скамейки и урны. Все существующие деревья и кустарники будут сохранены, кроме того, будут высажены новые.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские задержали мужчину, который украл у хозяина корги в Мурино.

Фото: ВКонтакте / Московский район Санкт-Петербург