В Московском районе появится новый жилой комплекс бизнес-класса

Как рассказали в Element Development, на площадке построят клубный дом на 63 квартиры.

Во вторник, 22 марта, стало известно, что холдинг "Бронка Групп" продал земельный участок в 0,2 гектара на пересечении Ломаной улицы и улицы Коли Томчака в Петербурге. Об этом сообщает "Коммерсант-СПб".

Так, актив приобрела компания Element Development. Эксперты оценивают стоимость сделки в размере от 150 до 200 млн рублей. Специалисты считают, что главное преимущество участка – разрешение на строительство.

Как рассказали в Element Development, на площадке построят клубный дом на 63 квартиры. Его стоимость составит примерно 1,5 млрд рублей. Выйти на стройплощадку девелопер намерен в мае, а завершить работы планирует к концу 2024 года.

Сообщается, что на старте продаж стоимость квадратного метра будет начинаться от 400 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что площадь новой школы в Шушарах решили увеличить почти в 4 раза.

Фото: pexels

