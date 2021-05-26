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Площадь новой школы в Шушарах решили увеличить почти в 4 раза
Сегодня, 8:06
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Площадь новой школы в Шушарах решили увеличить почти в 4 раза

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Ее планировка была утверждена еще 10 лет назад.

Правительство Петербурга решило увеличить площадь новой школы в Шушарах с 5,5 тысяч квадратных метров до 20 тысяч. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

Социальное учреждение построят на территории, ограниченной Петербургским шоссе, Варшавским направлением Октябрьской железной дорог и двумя проектируемыми улицами. Планировка школы была утверждена еще 10 лет назад, но сейчас изменились нормативы. В учреждениях должны быть бассейны, залы для спортивных занятий и творчества, для этого требуется большая площадь. 

Сейчас также идет строительство самой большой школы в Шушарах. Она появится на Новгородской улице и будет рассчитана на 1925 мест. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в 16-летнем доме в Ленсоветовском зафиксировали трещины на фасаде и в парадной. 

Фото: администрация Пушкинского района

Теги: социальный объект, школа, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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