В Московском районе нашли мину времен Великой Отечественной войны

На Волхонское шоссе прибыли взрывотехники ОМОН "Бастион".

Сегодня утром, 22 мая, на территории Московского района горожане нашли ржавый боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.

Снаряд обнаружили на Южном кладбище. На Волхонское шоссе прибыли взрывотехники ОМОН "Бастион". Специалисты изучили опасный предмет. Выяснилось, что это была минометная мина калибра 81 миллиметр.

Боеприпас вывезли на специализированный полигон в Ленинградской области для дальнейшего уничтожения. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на берегу реки Глухарки горожане наткнулись на снаряд времен ВОВ.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области