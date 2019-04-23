На берегу реки Глухарки горожане наткнулись на снаряд времен ВОВ

На место случившегося оперативно прибыли саперы ОМОН "Бастион".

В субботу, 21 мая, жители Петербурга обнаружили в Шуваловском парке 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Горожане нашли боеприпас на берегу Глухарки. На место случившегося оперативно прибыли саперы ОМОН "Бастион". Специалисты изъяли снаряд и доставили его на полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее на Piter.tv: снаряд времен ВОВ нашли на улице Генерала Симоняка.

Фото: пресс-служба Росгвардии