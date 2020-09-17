В списке пострадавших есть дети.

В Монреале автомобиль сбил девять человек. Об этом сообщили местные журналисты из государственного канадского телеканала CTV со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, в числе пострадавших оказались несовершеннолетние.

Виновником автомобильной аварии считается 38-летний мужчина. Он наехал на первого пешехода около 12:45 часов по местному времени 16 сентября (19:45 часов по московскому времени). После этого водитель скрылся. Позже около места ДТП он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.

Представитель городской полиции Мануэль Кутюр рассказал, что все травмированные госпитализированы. Их повреждения не угрожают жизни. Водителя удалось задержать. Он не ехал быстро, но в какой-то момент заехал на тротуар. На данный момент свидетельств того, что канадец находился под действием запрещенных веществ или алкоголя - нет.

Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина.

Видео: YT / Dave Sidaway, Monsieur Phan



