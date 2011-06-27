В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину

Константин Кожокару рассказал о том, что не следует "воевать" с памятниками истории.

Молдавские вандалы повредили памятник советскому руководителю Владимиру Ленину в городе Единцы, расположенном в северной части республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал местный мэр населенного пункта. Константин Кожокар подчеркнул, что на территории города живет много тех, кто разделяет идеи, которые заложил лидер мирового пролетариата. В частности, граждане занимаются высадкой цветов около монумента Ленина и приводят его в порядок. При этом сам чиновник не является сторонником политика, но осуждает противоправные действия. По мнению Константин Кожокару, не следует "воевать" с памятниками истории.

То, что произошло с памятником Ленина, не вписывается ни в какую логику. Какие-то вандалы разбили нос, разбили лицо. Короче, "воевали" с памятником. Константин Кожокару, мэр Единицов

Константин Кожокару выразил надежду на то, что камеры уличного видеоонаблюдения помогут сотрудникам правоохранительных органов найти злоумышленников.

"РИА Новости: на могиле Юрия Шатунова открыли памятник.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Молдова