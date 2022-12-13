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В Молдавии хотят создать министерство энергетики для преодоления острого кризиса отрасли

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Наталья Гаврилица отметила, что полномочия данного ведомства еще не утверждены властями.

В Молдавии хотят создать министерство энергетики для преодоления острого кризиса отрасли. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала Nord News сделала премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Чиновница заметила, что проблемы в сфере энергетике в 

Мы обсудили необходимость создания министерства энергетики с точки зрения того, насколько сложны вопросы энергетики и как много реформ нужно провести в этой области, многие из которых могут занять десятки лет.

Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Чиновница добавила, что сейчас в кабинете министров специалисты вместе с зарубежными специалистами анализируют то, какими компетенциями требуется наделить это министерство, какой должна быть его организационная структура.Премьер Молдавии заявила об отставании страны от Украины и Грузии в евроинтеграции.

Фото и видео: YouTube / Nord News

Теги: молдавия, наталья гаврилица, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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