Премьер Молдавии заявила об отставании страны от Украины и Грузии в евроинтеграции

Наталья Гаврилица рассказала о том, что страны начали процесс присоединения к ЕС раньше, чем Кишинев.

Премьер-министр Молдавии заявила об отставании страны от Украины и Грузии в процессе евроинтеграции и гармонизации законодательства, которое необходимо для вступление в состав Евросоюза. Соответствующее заявление Наталья Гаврилица сделала в ходе интервью местному телеканалу Nord News. Чиновница пояснила, что Кишиневу требуется пройти еще долгий путь для того, чтобы республиканские законы стали соответствовать европейским стандартам.

Мы находимся позади. Они начали этот процесс раньше, у них были правительства, которые сделали евроинтеграцию приоритетом. Мы вынуждены догонять, но уверена, что наши усилия позволят справиться. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Руководитель кабинета министров призвала коллег расставить приоритеты и определить переходные периоды для граждан и экономических агентов. Наталья Гаврилица уточнила, что будут проанализированы планы действий для каждого отдельного министерства.

Премьер-министр Молдавии сообщила об отставке пресс-секретаря правительства.

Фото и видео: YouTube / Nord News

