Премьер-министр Молдавии сообщила об отставке пресс-секретаря правительства

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила об отставке пресс-секретаря республиканского правительства, которая также приходится родственницей главе государства Майе Санду. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась с местными журналистами. Они пояснила, что говорит о Анастасии Табурчану. Также в отставку уходит министр по труду и социальной защите.
Госпожа Табурчану также подала в отставку по личным причинам.
Наталья Гавлилица, премьер-министр Молдавии
Напомним, что Анстасия Табурчану была назначена официальным представителем кабинета министров в августе 2021 года. До этого девушка работала в представительстве Программы развития ООН и в Агентстве США по вопросам международного развития в Кишиневе. Эксперт приходится двоюродной сестрой Майе Санду.
Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ.
Фото и видео: YouTube / TV8
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