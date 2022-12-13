Премьер-министр Молдавии сообщила об отставке пресс-секретаря правительства

Наталья Гаврилица рассказала о кадровых изменениях кабмина.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила об отставке пресс-секретаря республиканского правительства, которая также приходится родственницей главе государства Майе Санду. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась с местными журналистами. Они пояснила, что говорит о Анастасии Табурчану. Также в отставку уходит министр по труду и социальной защите.

Госпожа Табурчану также подала в отставку по личным причинам. Наталья Гавлилица, премьер-министр Молдавии

Напомним, что Анстасия Табурчану была назначена официальным представителем кабинета министров в августе 2021 года. До этого девушка работала в представительстве Программы развития ООН и в Агентстве США по вопросам международного развития в Кишиневе. Эксперт приходится двоюродной сестрой Майе Санду.

Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ.

Фото и видео: YouTube / TV8