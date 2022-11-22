Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ

Наталья Гаврилица рассказала о том, почему Кишинев не инициирует процесс выхода из СНГ.

Премьер-министр Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ для того, чтобы не дестабилизировать региональную обстановку. Соответствующее заявление глава местного правительства Наталья Гаврилица заявила в интервью журналистам телеканала Pro TV. Напомним, что ранее власти говорили о необходимости поднимать и обсуждать вопрос по поводу того, следует ли республике оставаться членом Содружества Независимых Государств и далее.В июле 2022 года представитель парламента Игорь Гроссу заметил, что власти Молдавии не принимают официальные приглашения на мероприятия, организованные в рамках СНГ.

Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное – сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Наталья Гаврилица ответила на вопрос ведущей о том, планируется ли выход из Содружества. По словам гостьи эфира, Молдавия присоединилась к тем проектам СНГ, которые выгодны для национальных интересов и граждан. В частности, речь идет об экономическом сотрудничестве и торговле.

Молдавия в декабре продолжит испытывать нехватку российского газа.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau