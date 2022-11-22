Молдавия в декабре продолжит испытывать нехватку российского газа

Наталья Гаврилица напомнила о формировании стратегического запаса энергоресурсов.

Молдавия в декабре 2022 года продолжит испытывать нехватку российского природного газа, однако полностью энергетические поставки в страну не прекратятся. Соответствующей информацией в эфире местного телеканала PRO TV поделилась глава правительства республики Наталья Гаврилица. Чиновница уточнила, что в октябре и ноябре текущего года власти из Кишинева от "Газпрома" получили 5,7 миллиона кубометров ггаза. Этого количества ресурсов не хватает на то, чтобы полностью покрыть энергопотребности. В резерв стране пришлось закупить еще порядка 30 миллионов кубометров газа

Пока у нас есть те объемы, которые зарезервированы на весь год - это 5,7 миллиона кубометров. Никаких дополнительных мощностей не резервировалось, но и сигналов о том, что поставка будет прекращена, у нас тоже нет. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Чиновница считает, что сейчас страна более подготовлена к борьбе с энергетическим кризисом, чем это было в октябре. Власти смогли сформировать стратегические запасы природного газа в размере порядка 200 миллионов кубометров. Этого количества стране хватит примерно на два месяца.

Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau