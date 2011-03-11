В Минздраве России назвали регионы, где растет заболеваемость коронавирусом

Всего в стационарах на лечении находятся 246 тыс. пациентов с COVID-19.

Глава российского министерства здравоохранения перечислил субъекты страны, в которых растет заболеваемость COVID-19. Наименования регионов прозвучали в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, рост случаев заболеваемости отмечен в Амурской области, Калмыкии, Тверской области, Туве и Севастополе. Кроме того, в ряде субъектов РФ зафиксировано увеличение числа госпитализированных ковид-пациентов – в Сахалинской, Амурской, Саратовской и Тверской областях, а также в республике Тува и Севастополе и некоторых других регионах.

Менее, чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Всего в российских стационарах на лечении находятся 246 тысяч пациентов с COVID-19, в общей сложности развернуто почти 300 тысяч коек, отметил министр. К аппаратам ИВЛ подключены более семи тысяч человек, находящихся в тяжелом состоянии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19.

Видео: Правительство РФ