Для получения выплаты семье достаточно подать заявление в электронном виде.

В Минтруде объяснили порядок оформления выплат на детей. В ведомстве пообещали, что он будет максимально упрощенным и единым для всей страны. Такое заявление сделал министр труда Антон Котяков. Его слова передают "РИА Новости".

Назначать ежемесячную денежную выплату на ребёнка от 3 до 7 лет будут с 1 июля. Получать её будут семьи с доходами менее величины прожиточного минимума.

Для получения выплаты семье достаточно подать заявление в электронном виде. Все остальные документы будут получены через межведомственное взаимодействие — в том числе и сведения о доходах.

Подать заявление можно будет через портал Госуслуги, МФЦ или центр социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в России начнут автоматически оформлять материнский капитал.