В Минтруде не рассматривали вариант раздать средства ФНБ

Фонд формировался Минфином последние несколько лет в качестве подушки безопасности.

В Минтруде не рассматривали вариант раздать средства Фонда национального благосостояния. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков в передаче "Познер".

По его словам, прорабатывался вариант привлечения части средств из ФНБ на решение текущих задач. Он отметил, что ФНБ формировался Минфином последние несколько лет в качестве подушки безопасности.

Часть средств из Фонда могут быть направлены на поддержку россиян, которые оказались в наиболее сложном положении. Котяков рассказал, что 80 процентов бедных в стране — это семьи с детьми. Именно поэтому выплаты для семей с детьми в возрасте до 15 лет — это поддержка нуждающихся.

Ранее Титов рассказал Путину о неадекватной реакции властей на кризис.