В Минтрансе заявили о стабилизации отправок грузов на Дальний Восток

Социально значимые грузы могут получить приоритет при перевозке.

Ситуация с задержкой грузов в морских портах Дальнего Востока близка к нормализации. Об этом в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава министерства транспорта Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что за прошедший месяц ведомство провело работу по разрешению проблемы каботажных контейнерных перевозок. По словам министра, все прибывающие сейчас в ДФО социально значимые грузы оперативно отправляются в порты Приморья.

На данный момент можно констатировать, что ситуация близка к нормализации. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Министр добавил, социально значимые грузы могут получить приоритет при перевозке.

10 ноября российский президент Владимир Путин потребовал как можно быстрее навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке. Это возникло по причине того, что Китай перенаправляет товары через Владивосток, Находку и Транссиб из-за карантина и проблем в пограничных переходах.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ сильно беспокоит инфляция, по этой причине жесткость в денежно-кредитной политике пока придется сохранить.

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