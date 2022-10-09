Паром "Керченский-2" выполнил уже три рейса.

В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Между Крымом и Краснодарским краем запустили паром "Керченский-2", который выполнил уже три рейса. Первым рейсом паром переправил из Крыма в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В обратном направлении проследовали 13 автомобилей и 14 пассажиров. На третий рейс паром принял 10 автомобилей и 39 пассажиров.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета. Сообщалось о подрыве фуры, из-за чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека.

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Видео: Telegram / Минтранс России