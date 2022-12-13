В Минске заявили, что Белоруссия и Россия смогли противостоять санкциям

Роман Головченко рассказал о работе между Москвой и Минском.

Белоруссия и Россия смогли преодолеть жесткие и незаконные санкционные меры коллективного Запада, сохранив при этом устойчивость своих экономических систем. Соответствующее мнение огласил в ходе выступления на зесаднии Совета министров Союзного государства премьер-министр республики Роман Головченко. Чиновник добавил, что мероприятие проводится в новых геополитических условиях, которые связаны с беспрецендентными и нелегальными ограничительными мерами недружественных стран.

Вопреки намерениям отдельных западных политиков нас не накрыли волны экономических кризисов, обеспечена макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии. Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Роман Головченко заметил, что сегодня в штатном режиме между Москвой и Минском функционируют промышленные предприятия, которые наращивают процессы собственного производства, а импортозамещающие процессы форсируются. По мнению эксперта, в качестве ответа на западнве санкции странам удалось выработать правительственные меры стратегического значения, направленные на укрепление национального потенциала и дальнейшее развитие Союзного государства.

Стало известно, когда в Петербурге откроется генеральное консульство Белоруссии.

Фото и видео: Правительство России