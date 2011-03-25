В Минске задержаны пять человек по подозрению в совершении теракта

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение акта терроризма". Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в попытке совершения теракта в Минске. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

Уточняется, что в состав преступной группировки входили не менее пяти человек. Некоторые из них уже имеют судимость. Злоумышленники проводили поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей. Всё это делалось для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти. Так, например, им удалось забросать коктейлями Молотова здание минского РУВД во время осенних протестов.

В ведомстве рассказали, что 16 августа стражи порядка обнаружили горящий предмет. Это произошло в момент обхода прилегающей территории. Милиционеры нашли осколки бутылки, а также следы бензина и пиротехнические изделия.

Теперь преступников будут судить. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение акта терроризма". Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили, что Белоруссия анонсировала ответные санкции против Запада.

Видео: Следственный комитет Беларуси