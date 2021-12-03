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Белоруссия анонсировала ответные санкции против Запада

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В итоге под санкции Запада попадают 183 физлица и 26 организаций.

Белоруссия готова ввести ответные санкции против Запада. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, пишет агентство Sputnik.

Белорусская сторона уже занимается проработкой пакета ответных мер экономического реагирования на те ограничения, которые приняты против страны. Отношения Белоруссии и Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, прошедших в августе 2020 года. В четверг, 2 декабря, ЕС принял новые санкции против 17 физлиц (судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии) и 11 организаций. Таким образом, под санкции Запада попадают 183 физлица и 26 организаций.

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Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: белоруссия, евросоюз, запад, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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