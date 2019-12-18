В Минске задержан оппозиционер Северинец, возглавивший акции против интеграции с РФ

Мужчина призывал отказаться от интеграции с РФ.

Организатор акций протеста против интеграции с Россией задержан в Минске. Об этом сообщил "Интерфакс".

Павел Северинец возле дома задержан ОМОНом написала жена политика в Facebook

Мужчина представляет оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" . Накануне 7 и 8 декабря, во время встречи Лукашенко и Путина, в центре Минска прошли акции протеста. Оппозиционеры не согласовали с властями митинги, но задержаний на них не было. В понедельник, 17 декабря активисты из 15 партий договорились о новых акциях протеста. Они выступают под лозунгом "Защитим независимость". Следующие мероприятия в столице Белоруссии могут пройти 20 и 21 декабря. Оппозиция призывает россиян присоединиться к их кампании. Они требуют признать подписанные документы нелегитимными. Соглашения об углублении интеграции президенты стран планируют подписать в конце 2019 года.

Ранее Медведев: интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить.

Видео: YouTube/KukarachaBelarasha, Euroradio Live, Naviny.by