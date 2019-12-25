Граждане обязаны соблюдать его в общественных местах, включая транспорт.

В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил Минздрав республики. Данная мера связана с распространением коронавируса и ростом числа новых зараженных. Население обязано носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, включая метро, маршрутки и такси.

Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома заявление Минздрава Белоруссии

Напомним, что в Белоруссии ускорился суточный прирост новых пациентов с COVID-19. По данным на 11 ноября число зарегистрированных случаев инфицирования за сутки выросло на 1057 человек (до 109 357 тысяч). От коронавируса погибли шесть человек. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса в Белоруссии скончались 1022 пациента.

Путин назвал недопустимыми попытки навязать Белоруссии извне "те или иные решения".

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