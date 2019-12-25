В Минске у сквера на Пулихова задержано около 10 женщин

Участницы "женского марша" хотели поддержать Нину Багинскую.

В Минске у сквера на улице Пулихова задержано около 10 женщин. Известно, что протестующие собирались около 13 часов дня по местному времени (совпадает с московским) около парка Горького в центре столицы Белоруссии. Несколько активисток попали под внимание сотрудников ОМОНа. Оппозиция смогла простоять на территории не больше десяти минут. Затем к месту сбора подъехали служебные микроавтобусы милиции.

Участницы "женского марша" решили поддержать 73-летнюю белоруску Нину Багинскую. накануне в ее квартире прошел обыск с санкции прокурора страны. Женщина известна тем, что многие годы регулярно выходит на оппозиционные демонстрации. При этом она держит большой красно-бело-красный флаг, который сшила самостоятельно.

СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске.

Фото:NEXTA