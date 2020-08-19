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В Минске скончался житель Бреста, которому силовики выстрелили в голову на акции протеста

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Родственники не могли найти Шутова двое суток.

В минском военном госпитале скончался Геннадий Шутов — житель Бреста, которому во время подавления мирной акции протеста 11 августа силовики выстрелили в голову. Об этом сообщает TUT.BY.

Шутову было 43 года. По словам родственников Шутова, очевидцы произошедшего рассказывают, что сам погибший в акции не участвовал, а просто шёл мимо. Его ранение было огнестрельным.

Родственники не могли найти Шутова двое суток. Оказалось, что сначала его доставили в Брестскую областную больницу, а затем на вертолёте доставили в военный госпиталь в Минске.

Ранее в МВД Белоруссии рассказали, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение.

Фото: TUT.BY.

Видео: Telegram/NEXTA Live

Теги: брест, протесты в белоруссии, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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