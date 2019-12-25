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В Минске рассказали о согласованном на 2021 год уровне цен на газ
Сегодня, 21:07
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matveyvn

В Минске рассказали о согласованном на 2021 год уровне цен на газ

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Цена значительно ниже предусмотренной.

В Минске рассказали о согласованном на 2021 год уровне цен на газ. С заявлением выступили в министерстве энергетики республики.

Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года.

цитата из пресс-релиза Минэнерго Белоруссии

При этом заявляется, что цена значительно ниже той, которая предусмотрена формулой для расчёта цен на газ для республики. Она отображена в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на голубое топиво.

Ранее мы писали, что Минэнерго оценило российский потенциал по добыче газа.

Теги: белоруссия, газ, минск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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